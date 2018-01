Week start fris en bewolkt, maar blijft droog TK

07u19

Bron: Belga 4 Thinkstock Weernieuws De week start met veel wolken. In de loop van de dag verschijnen er meer opklaringen vanuit het oosten. In sommige streken kan het een groot deel van de dag hardnekkig grijs blijven, vooral in het oosten van het land. Het blijft droog met maxima van 2 graden in de Hoge Venen, rond 4 of 5 graden in het centrum tot 6 graden in het uiterste zuiden. Er waait een matige en nog steeds schrale oostenwind.

Ook vanavond en -nacht blijft het droog met wolkenvelden maar soms ook opklaringen. De minima schommelen tussen meestal tussen 0 en +2 graden maar op plaatsen met brede opklaringen kan het licht vriezen.

Morgen is het eerst droog met opklaringen en wolken. Vanaf het zuidwesten neemt de bewolking toe en op het einde van de namiddag of 's avonds valt er motregen of lichte regen in de streken nabij de Franse grens. De maxima liggen tussen 4 en lokaal 8 graden. 's Nachts valt er overal lichte regen.

Overmorgen krijgen we grijs weer met perioden van lichte regen of motregen. Het is vrij zacht met maxima van 5 tot 10 graden. Donderdag blijft het mogelijk meestal droog, maar vaak ook zwaarbewolkt. We halen maxima van 4 tot 7 graden.

Vrijdag blijft het meestal droog met wolken en opklaringen. 's Ochtends vriest het licht in de Ardennen. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden.