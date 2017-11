Week begint regenachtig kv

Bron: Belga 0 Thinkstock Weernieuws Vandaag is er veel bewolking met regelmatig regen vanaf het westen van het land. Op de Ardense hoogvlakten kan de regen voorafgegaan door wat sneeuw.

Na de middag wordt het droger over het westen van het land met enkele opklaringen, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt ook iets zachter met maxima tussen 4 graden op de Ardense hoogten en 10 graden in het westen van het land. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/u, aan zee soms krachtig met rukwinden tot 70 km/u. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht sleept de regenzone nog enige tijd over de zuidoostelijke helft van het land. Over het noordwestelijke deel wordt het wisselvallig met buien. Later op de nacht verlaat de regenzone ons land naar het zuidoosten en wordt het overal droger met opklaringen, maar een bui blijft nog mogelijk. Minima tussen 1 graad op de Ardense hoogten en 5 graden aan zee.

Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Er vallen een paar buien die in de Ardennen soms winters kunnen zijn. Hier en daar kan er korrelhagel vallen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in het centrum.

Van woensdag tot zaterdag verwacht het KMI aanhoudend wisselvallig weer. Droge perioden met opklaringen wisselen af met enkele buien. In de Ardennen gaat het meestal om sneeuwbuien. Elders kan de neerslag af en toe ook winters worden. De maxima schommelen woensdag nog tussen 2 en 7 graden, maar dalen geleidelijk naar waarden tussen 0 en 5 graden, met lichte nachtvorst.

De vooruitzichten voor zondag zijn nog erg onzeker. Mogelijk wordt het enkele graden zachter.

