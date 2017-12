We krijgen opnieuw winterse buien dit weekend avh

Weernieuws Het weekend start en eindigt met (winterse) buien maar tussendoor zijn er periodes van droog weer. De temperaturen blijven in de plus. Dat meldt het KMI.

Zaterdag wisselen wolken en enkele opklaringen elkaar af. Er vallen buien, dat zijn regenbuien aan zee, winterse buien in Laag- en Midden- België en sneeuwbuien in Hoog- België. In de loop van de dag wordt het droger met bredere opklaringen in de kuststreek en langs de Franse grens. We krijgen maxima van 0 graden in de Hoge Venen, 5 graden in het centrum tot 6 graden aan zee. De westenwind waait matig en aan de kust soms vrij krachtig.

Zondagochtend is er over het noordoosten eerst nog kans op enkele (winterse) buien, terwijl het elders droog is met soms brede opklaringen over het westen en het centrum. In de namiddag blijft het in de meeste streken droog en wisselen zon en wolken elkaar af. In de Ardennen blijft het wel bewolkt.

Op het einde van de dag of 's avonds bereikt een regenzone onze streken vanaf de kust. Over het oosten wordt zij voorafgegaan door smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima schommelen van 0 of 1 graad in de Hoge Ardennen, 4 of 5 graden in het centrum tot 7 of 8 graden aan de kust. De wind waait zwak tot matig uit west tot zuidwest. 's Avonds wakkert de wind aan met rukwinden tot 50 km/ u.

Maandag wisselen zon en wolken elkaar af, met een paar lokale buien bij maxima van 2 of 3 graden in de Hoge Venen tot 8 graden over het westen.

Dinsdag wordt het rustig en overwegend droog. In sommige streken kan het wel hardnekkig grijs blijven. We halen maxima van 2 tot 6 graden.

Woensdag en donderdag krijgen we veel wolken met soms kans op wat lichte regen of motregen. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 6 à 7 graden in het centrum.