We krijgen grijs weer, kwik blijft steken op 21 graden jv

13 juni 2018

06u37

Bron: belga 2 Weernieuws Er is vandaag eerst veel bewolking met hooguit enkele lokale buitjes. In de loop van de dag verschijnen er vanuit het westen bredere opklaringen. De maxima liggen rond 15 graden in de Hoge Venen, rond 18 graden aan zee en rond 21 graden in het centrum. De wind waait matig uit noordelijke richtingen, zegt het KMI.

Vanavond krijgen we eerste brede opklaringen, maar in de loop van de nacht schuift er veel hoge bewolking over ons land. De minima liggen tussen 5 graden in de Ardense valleien en 11-12 graden in Laag-België. De wind waait eerst zwak uit veranderlijke richting en draait op het einde van de nacht naar de zuidwestelijke sector.

Donderdag neemt de bewolking toe en krijgen we regen vanaf de kust. In de loop van de namiddag wordt het in het westen droog met opklaringen. De maxima liggen tussen 18 en 24 graden. De wind wordt matig en aan zee vrij krachtig uit zuidwestelijke richtingen.

Vrijdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar een lokaal buitje is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden. Er waait een overwegend zwakke zuidwestelijke of veranderlijke wind.