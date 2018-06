We duiken weer onder de 20 graden: gevoelig koeler maar wel overwegend droog jv

12 juni 2018

07u10

Bron: belga 0 Weernieuws Vandaag is het gevoelig frisser dan de voorbije dagen, met maxima van 13 graden in de Hoge Venen tot lokaal 19 graden over het westen. Het KMI verwacht in de zuidoostelijke landshelft ook nog lange tijd flink wat regen, eventueel in het uiterste zuiden zelfs met onweer.

Pas in de loop van de namiddag verlaat de meeste neerslag ons land via het zuidoosten. Over het noordwestelijk deel krijgen we vanaf de kust een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kunnen er een paar buitjes vallen, maar meestal blijft het droog.

Ook vanavond en vannacht kan er hier en daar een buitje voorkomen, maar in de meeste streken blijft het droog. Het wordt wisselend tot zwaarbewolkt. In de Ardennen is er kans op mist. De minima schommelen van 8 graden in de Hoge Ardennen tot 13 graden aan zee. Er waait een matige en aan de kust aanvankelijk nog een vrij krachtige noordenwind.

Morgen breidt een hogedrukwig boven de Britse Eilanden zich uit naar onze streken. De dag begint met veel bewolking, vooral dan in het binnenland en hier en daar kan er een buitje vallen. In de loop van de dag komen er geleidelijk opklaringen vanaf de kust. De maxima gaan van 14 tot 19 graden.

Wisselvalligheid troef

Donderdag begint de dag droog met brede opklaringen. Al snel neemt de bewolking toe vanuit het westen, gevolgd door lichte regen. De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden.

Vrijdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog maar een lokaal buitje is niet uitgesloten. Het kwik stijgt tot temperaturen tussen 20 en 23 graden.

Zaterdag is het wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en soms enkele buien in het westen en het centrum van het land. In het oosten van het land worden de buien intenser en kunnen zij vergezeld zijn van onweer. De maxima schommelen tussen 17 graden aan de kust en 22 graden in de Kempen.

Zondag wordt het licht wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en vaak droog weer. Een lokaal buitje is echter niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 18 en 21 graden.

Maandag blijft het droog en gedeeltelijk bewolkt bij maxima tot 23 graden in het binnenland.