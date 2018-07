We beleven de droogste periode in ruim 40 jaar: dit is waarom kg

24 juli 2018

15u11

Bron: Belga 0 Weernieuws De droogte die nu al maandenlang aanhoudt, is een gevolg van blokkades. Dat betekent dat hogedrukgebieden en lagedrukgebieden gedurende lange tijd min of meer op dezelfde plaats blijven liggen, waardoor het weerbeeld weinig verandert. Op zich is dat niet uitzonderlijk, maar mogelijk zit de klimaatverandering er wel voor iets tussen. Dat zegt weerman David Dehenauw van het KMI.

De voorbije drie maanden is het uitzonderlijk droog geweest. Op sommige plaatsen heeft het sinds begin juni nauwelijks geregend. Daarmee is de droogte gedurende de periode van 24 mei tot 24 juli 2018 vergelijkbaar met dezelfde periode in 1976.

"Normaal gezien wisselen hoge- en lagedrukgebieden regelmatig van plaats, waardoor we afwisselend droog en nat weer krijgen. De laatste maanden is er echter weinig beweging geweest", verklaart Dehenauw. "Tussen 20 mei en 1 juni zaten we even onder een lagedrukgebied, waardoor we onweders kregen, maar het grootste deel van de tijd hebben we in ons land onder een hogedrukgebied gelegen." In Oost-Europa is de situatie omgekeerd, legt de weerman uit. Daar heeft men af te rekenen met aanhoudende regen en onweer.

"Luie" straalstroom

Op zich zijn zulke blokkades, waarbij je voor langere tijd hetzelfde weerbeeld krijgt, niet uitzonderlijk. "Maar mogelijk zou dat wel vaker kunnen gebeuren omdat de activiteit van de straalstroom op sommige momenten kan afnemen als gevolg van de klimaatverandering. Dat is niet zeker, maar het is wel een theorie die steek houdt", aldus Dehenauw.

De straalstroom is een zeer sterke wind die op grote hoogte waait en een grote impact heeft op het weer. Die wordt mogelijk "luier" doordat het temperatuurverschil tussen de polen en de evenaar kleiner wordt als gevolg van de opwarming van de aarde, luidt de verklaring. "Daardoor zouden sommige gebieden langere tijd onder een hogedrukgebied of een lagedrukgebied kunnen komen te liggen", legt Dehenauw uit.