We beginnen aan tropisch hete week: “Donderdag mogelijk warmste dag ooit in ons land”

jv

22 juli 2019

06u34

Bron: belga 216 Weernieuws Het is vandaag droog en zonnig met hoge wolkenvelden die in de loop van de namiddag geleidelijk oplossen vanaf het westen. Het wordt warmer met maxima van 24 of 25 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 28 of 29 graden in het centrum. De wind is meestal zwak over het zuiden van het land en matig over het noordwesten, uit zuidwest ruimend naar west. Dat meldt het KMI. Het is mogelijk dat we donderdag de warmste dag ooit krijgen in ons land, zegt weerman Frank Deboosere op Twitter.

Vanavond en vannacht is het vrijwel helder met minima van 13 tot 17 graden, of nog zachter in de grote steden. De wind wordt zwak en veranderlijk.

Morgen is het zonnig en zeer warm met hooguit enkele wolkensluiers in het oosten. Maxima rond 28 graden aan zee, 29 graden in de Hoge Venen, en van 31 tot 33 graden in het centrum. De wind waait zwak uit zuidoost, krimpend naar oost. Aan de kust draait de veranderlijke wind naar noordoost.

Ook woensdag is het zonnig en wordt het nog warmer met maxima van 33 tot 37 graden. De minima zijn eveneens hoog en dalen in de meeste streken niet onder de 20 graden. Mogelijk wordt het over het westen van het land in de loop van de namiddag of de avond tijdelijk wat koeler wanneer de wind daar naar noordwest draait. Elders staat een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost.

Donderdag wordt de heetste dag, en misschien wel de warmste dag ooit sinds het begin van de waarnemingen. De hoogste temperatuur die in Ukkel genoteerd werd, is 36,6 graden. Dat was op 27 juni 1947. De kans is heel reëel dat we daar donderdag vlot boven gaan. Deboosere merkt wel op dat de manier van meten de voorbije decennia is gewijzigd en vergelijken dus niet evident is. In de meeste streken gaan we naar maxima rond 37 graden. Lokaal kan het nog wat heter worden.

Meer info over de hoogste temperaturen ooit gemeten in Ukkel op https://t.co/F1o01fGkSF pic.twitter.com/urEISdJG6E Frank Deboosere(@ frankdeboosere) link

“De waarnemingsinstrumenten en -methodes zijn in de 21ste eeuw niet meer dezelfde als die van de 19de eeuw. En de waarnemingsomgeving is ook helemaal veranderd. Al die wijzigende omstandigheden maken het heel moeilijk om een eenvoudig lijstje op te stellen”, waarschuwt Deboosere.

Zo werd in 1886 het waarnemingsstation verplaatst van Sint-Joost-ten-Node naar Ukkel. Ook hingen de thermometers van 1833 tot 1877 aan de noordkant op een hoogte van 3,3 meter, in plaats van in een goed geventileerde thermometerhut. De thermometers van de 19de eeuw waren bovendien veel minder nauwkeurig. “Om die reden zijn alle daggegevens van de 19de eeuw redelijk onnauwkeurig en komen ze niet meer in aanmerking om opgenomen te worden in allerlei lijstjes”, zegt de weerman.

Maar ook in de 20ste eeuw zijn er nog wijzigingen gebeurd in de manier van meten en zijn de omgevingsfactoren veranderd. Begin jaren 1980 schakelde men over van open naar gesloten thermometerhutten. “Dat betekent dat de waarnemingen tot en met mei 1983 complexe correctiefactoren moeten ondergaan”, aldus Deboosere. “Neem bijvoorbeeld de schroeihete maximumtemperatuur van 27 juni 1947. In open thermometerhut bedroeg die 38,8 graden. Als je daar de maandelijkse correctiefactor op toepast om over te gaan naar een gesloten thermometerhut, bekom je een temperatuur van 37,4°C. Rekening houdend met de onrechtstreekse instraling van de zon, bekom je 36,6°C.”

De op één na warmste dag ooit in België was 19 juli 2006, met een maximumtemperatuur van 36,2 graden in Ukkel. De manier van meten was toen al gelijkaardig aan die van vandaag.