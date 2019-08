Watervoorraad Sydney daalt aan recordtempo door droogte: “Steden in binnenland kunnen binnen 12 maanden zonder water vallen” KVDS

16 augustus 2019

09u31

Sydney – de grootste stad van Australië – ziet zijn watervoorraad momenteel aan een recordtempo dalen. De dammen zouden door een nooit geziene droogte op het punt staan om onder de helft van hun maximumcapaciteit te zakken, zo meldt de lokale overheid.

De Warragambadam – waar de stad het meeste van zijn water vandaan haalt – zit nog maar op een capaciteit van 51,4 procent. Die liep in een jaar tijd met 17,8 procent terug. De hoeveelheid water die in de dam vloeit, is nu nog maar 10 procent van wat het een jaar geleden was.

Dammen

De capaciteit van alle dammen in Sydney samen zit nu op 50,1 procent. De schaarste noopte de overheid er de jongste maanden al toe maatregelen te nemen om het waterverbruik te beperken. Zo mogen inwoners maar een beperkte hoeveelheid water gebruiken in de tuin of om de auto te wassen.





“We hebben nog nooit zoiets gezien”, aldus minister van Water, Onroerend goed en Huisvesting Melinda Payvey van de deelstaart Nieuw-Zuid-Wales (NSW), waartoe Sydney behoort. “Waterreservoirs waar we in het verleden altijd op hebben kunnen rekenen, worden nu bedreigd door schaarste.”

Als de huidige evolutie aanhoudt – regen niet meegerekend – zouden de dammen in Sydney nog maar reserves hebben voor twee jaar. Dat blijkt uit cijfers van waterbedrijf WaterNSW. Volgens Payvey zouden “grote steden in het binnenland het risico lopen om in minder dan 12 maanden zonder water te vallen”.

Zeewater

De deelstaatregering wil echter geen afwachtende houding aannemen. Sinds maart werkt de ontziltingsinstallatie van Sydney op maximale capaciteit. Daarmee wordt het zout uit zeewater gehaald en zouden de waterreserves opnieuw op 70 procent moeten komen.

Afgelopen week werden ook plannen bekendgemaakt om de installatie nog uit te breiden.

