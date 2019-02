Waterval verandert in ‘vuurval’ door wonderlijk natuurfenomeen Redactie

21 februari 2019

09u09

Bron: KameraOne 0

Honderden fotografen en natuurliefhebbers trekken dezer dagen naar Yosemite National Park in de Amerikaanse staat Californië, want daar is deze week de zogenaamde “firefall” te bewonderen. Tussen december en april ontstaat langs de berg El Capitan een tijdelijke waterval door smeltende sneeuw. Als die waterval in februari al stroomt, zorgt de ondergaande zon voor een lichtspektakel met een bijzonder effect.