Waterratten kunnen niet wachten om in zee te springen Redactie

24 juli 2019

11u13 0

In Blankenberge konden de mensen niet wachten om in de zee te springen. Om 10 uur waren de eerste zwemmers al present. Het was dan ook al 27 graden en dan is de zee een welgekomen verfrissing. Donderdag wordt het nog warmer. Dan stijgt de temperatuur aan de kust tot 37 graden.