Waterpeil Seine blijft stijgen: Parijs bereidt zich voor op overstroming SPS

07u36

Bron: ANP, Le Parisien 4 AFP Weernieuws Vanwege de hoge waterstand in de Seine hebben de autoriteiten in Parijs verschillende wegen en paden langs de oevers afgezet. De waterstand van de rivier bereikte maandag een niveau van bijna 4 meter. Volgens verschillende media zou de waterstand nog verder kunnen stijgen.

Gisteren bereikte het peil van de Seine vier meter. Dat is nog ver van de 6,1 meter opgetekend in juni 2016 of de recordstand van 8,62 meter in 1910, maar wel voldoende voor de overheid om waarschuwingen richting bewoners en zaken in de buurt te lanceren. Volgens de instanties zou het waterpeil van de Seine morgen een piekniveau kunnen halen van 4,6 meter.

Voetgangers en fietsers mogen niet langer een kilometerslang park betreden aan beide oevers van de Seine, waar ook cafés en speeltuinen zijn. Plaatselijke bewoners is gevraagd alles wat waardevol is uit hun kelders weg te halen; sociale diensten is gevraagd de daklozen uit de omgeving in veiligheid te brengen. Horeca-gelegenheden en winkels brengen alles in gereedheid om een overstroming te bekampen.

