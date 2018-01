Waterpeil op veel plaatsen nog altijd erg hoog FT

12u58 3 Klaas De Scheirder In Antwerpen kwam het water van de Schelde gisteren over de blauwe steen. Weernieuws Het waterpeil van heel wat waterlopen in Vlaanderen is nog altijd hoog. Op verschillende plaatsen zijn onbevaarbare rivieren en beekjes buiten hun oevers getreden. Het water is nu wel bijna overal aan het dalen.

Er zijn op heel wat plaatsen niet-kritieke overstromingen, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het gaat om overstromingen op plaatsen waar het geen kwaad kan, zoals bijvoorbeeld op akkers en weilanden. Die overstromingen gebeuren ook op een gecontroleerde manier. "Ook heel wat wachtbekkens bewijzen momenteel dienst", klinkt het. "Dat is onder meer het geval in Lebbeke, Opbrakel en Diest. Er zijn geen huizen bedreigd of ondergelopen."

Intussen wordt het in het westen van het land geleidelijk droger. Elders blijft het regenachtig met vooral in de Ardennen veel neerslag. Ook de volgende dagen blijft het nog regenen, al worden de buien voorlopig minder intens. Er worden nergens kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen voorspeld. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de situatie nauwgezet op.



De toestand op de Waalse waterlopen stabiliseert intussen. De Zenne en de Dender hebben opnieuw een normaal niveau en voor de Haute Lesse en de Semois is de alarmfase voorlopig opgeheven.

Schelde Antwerpen

De eerste storm van 2018 leidde er gisteren toe dat vooral Antwerpen onder water kwam te staan. Zo stroomden de Scheldekaaien over, een gevolg van het springtij in combinatie met rukwinden tot honderd kilometer per uur. Uit voorzorg werd dinsdag de waterkeringsmuur gesloten, maar die bleek dus niet helemaal waterdicht. De laatste keer dat het water zo hoog stond, dateert al van de Sinterklaasstorm in 2013.