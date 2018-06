Wateroverlast in Limburg en Vlaams-Brabant, rampenplan in Voeren weer opgeheven TTR JV SPS RTZ HR SAM LVA

01 juni 2018

16u43

Bron: Belga, NoodweerBenelux, Facebook, Twitter 1390 Weernieuws Vanuit Duitsland zijn vandaag opnieuw enkele pittige onweders de Benelux binnen getrokken. Vooral de provincies Luik, Limburg en Vlaams-Brabant kregen het zwaar te verduren, met wateroverlast en modderstromen. De dorpskern van Moelingen, een deelgemeente van Voeren, is helemaal onder water gelopen. De brandweer in de provincie Luik moest maar liefst 500 keer uitrukken. In Oost-Limburg springt ook de civiele bescherming bij.

De provincie Limburg kreeg zwaar te verduren. De rivier de Berwijn in Voeren veroorzaakt door overtollig water problemen, waardoor vrijdag rond 14.30 uur de gemeentelijke fase van het rampenplan is afgekondigd. Rond 20.45 uur kon dat weer worden opgeheven.

De brandweer van de zone Oost-Limburg en de Civiele Bescherming blijven wel aanwezig voor pompwerkzaamheden. Zij krijgen hulp van lokale boeren. Het wegpompen van het overtollige water zal nog een hele tijd in beslag nemen.

Berwijn trad uit zijn oevers

In de straten van de dorpskern van Moelingen bij Voeren steeg het water na de middag tot een meter en anderhalve meter hoog, omdat de rivier de Berwijn het overtollige water niet kon verwerken. Er was wateroverlast in een vijftigtal huizen.

Ouderen en zieken moesten geëvacueerd worden. Het wijkschooltje raakte geïsoleerd, waardoor de brandweer de kinderen moest evacueren. Een vijftigtal huizen kreeg water binnen, wat grote materiële schade veroorzaakte. De gemeentelijke fase van het rampenplan was van kracht. "Wij zijn gevlucht naar de bovenverdieping", zegt een inwoner. "Beneden staat alles onder water."

De hulp- en politiediensten waren volop in de weer om de getroffen bewoners te helpen. "Bij mijn weten hebben we zo'n grote wateroverlast hier nog niet meegemaakt," aldus burgemeester Huub Broers van Voeren. Hij en de brandweer zullen bij alle getroffen bewoners langsgaan om de noden van de bevolking in kaart te brengen.

Rampenplan opgeheven

Vanavond stabiliseerde het waterpeil van de rivier, en ook het peil van de Voer daalde na 18.00. Rond 20.45 uur kon het rampenplan daardoor weer worden opgeheven.

De gemeente Voeren plaatst in de Dorpsstraat een container voor grof vuil, waar beschadigde spullen gedeponeerd kunnen worden. Het containerpark is zaterdagvoormiddag geopend. De straten in Moelingen blijven afgesloten, totdat het water volledig is weggetrokken. Het treinverkeer tussen Visé en Eijsden in Nederland blijft onderbroken wegens de weggespoelde spoorbedding.

De gemeentelijke crisiscel blijft de situatie de komende uren opvolgen. De gemeente vraagt met aandrang aan de inwoners om mazout in de kelder te melden op het nummer 04/381.99.40 of de brandweer op het terrein aan te spreken.

Vanaf maandag start de gemeente Voeren met het oplijsten van de schadegevallen. Getroffen inwoners kunnen terecht op het nummer 04/381.99.53.

Modderstromen

Enkele deelgemeenten van Tongeren, zoals onder meer Diets-Heur, Vreren, Rutten en Nerem, kregen af te rekenen met hevige onweersbuien. Door de zware regenval stroomde de modder van de velden weer door de straten. Voorbije zondag kreeg Diets-Heur ook al af te rekenen met zware modderstromen.

Het gemeentelijk rampenplan was van kracht, maar werd vanavond opgeheven. Het waterpeil in Tongeren stijgt niet meer, en vanavond worden geen grote hoeveelheden regen meer verwacht. "We schakelen nu over op operationele coördinatie", zegt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld). "Dat betekent dat de hulpdiensten ter plaatse blijven. Particulieren kunnen nog tot 22 uur zandzakken afhalen in het magazijn van de technische dienst op de Industrieweg. Morgen tussen 8 en 12 uur kunnen bewoners opnieuw zandzakken afhalen."

Ook in Sint-Truiden is wateroverlast. De politie meldt dat op de parking aan de voorzijde van het NMBS-station enkele voertuigen getakeld worden omdat de parking onder water staat. De wagens zullen naar het Stadswerkhuis gebracht, waar de eigenaars ze kunnen ophalen. Voor de gedupeerden zijn er geen kosten aan verbonden. De politie vraagt dit deel van de parking tijdelijk niet meer te gebruiken. Alle operationele diensten van de brandweer en het stadswerkhuis zijn volop in de weer. Vooral de Truiense deelgemeente Velm is getroffen. Volgens het stadsbestuur zijn alle wachtbekkens in werking en worden ze continu gemonitord.

Vanmorgen om zeven uur sloeg de bliksem al in op een bankkantoor aan de Markt in Maaseik. Daar is het dak beschadigd, maar ook de elektriciteit in de omgeving lag uit. Brandweerzone Zuid West Limburg werd opgeroepen voor blikseminslagen in Kortessem en Gingelom.

Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant is er ook wateroverlast op verschillende plaatsen in Aarschot, onder meer aan het op- en afrittencomplex van de E314. Dat werd tijdelijk afgesloten, maar is intussen weer geopend. "Hulpdiensten roepen op om wegversperringen te respecteren om schade aan je voertuig en overlast voor de hulpdiensten te vermijden", laat de stad Aarschot weten.

Onder meer in deelgemeente Rillaar liepen een aantal straten onder water. Montenaken, Tieltseweg, Oudebaan zijn de getroffen straten. Het water stond 60 centimeter hoog. In een aantal huizen kwam het water de woonkamer in. De brandweer deelde zandzakken uit. Burgemeester André Peeters (CD&V) heeft het gemeentelijk rampenplan afgekondigd rond 22.45 uur. "De hoofdwegen zijn intussen wel weer allemaal open", laat de stad Aarschot weten.

In Bekkevoort werden de N29 en N2 vanaf afrit Bekkevoort tijdelijk afgesloten.

Ook Tielt-Winge kreeg het zwaar te verduren. Er was er wateroverlast op de N2 en aan het Gouden Kruispunt, en tal van andere straten stonden volledig blank.

Ook in Zoutleeuw zijn er problemen met water en modder. Onder meer de Dorpsstraat en de Wittenweg liepen er onder water en wellicht nog wel meer straten. De stad deelt gratis zandzakjes uit in de Schoolstraat (opslagplaats tegenover begrafenissen Stiers), in het stadsmagazijn, vroegere sporthal De Wallen, Stationsstraat (Rode Duivels Zoutleeuw). De crisiscel van de stad is samengekomen in het stadhuis. Er worden extra maatregelen voorbereid voor het geval de dijken van de Dormaalsebeek en Kleine Gete zouden breken.

Ook in Landen zijn enkele straten omgetoverd in riviertjes, zoals op onderstaande beelden is te zien. Al zeker de Zoutleeuwstraat, de Neerlandenstraat en de Velmseweg zijn er afgesloten. Ook Wange is er afgesloten.

En als het water weggetrokken is, blijft een dikke laag modder over, zoals hier in de Sint-Jobstraat in de Landense deelgemeente Ezemaal.

Ook de gemeente Kortenaken kreeg veel meldingen van wateroverlast. De technische dienst van de gemeente brengt zandzakjes rond voor wie ze nodig heeft. Inwoners kunnen die telefonisch bestellen.

Antwerpen

Het Vlaams Verkeerscentrum meldt ook wateroverlast op de Antwerpse Ring en de A12, in het knooppunt Antwerpen-Noord. Van Gent naar Bergen-op-Zoom is de rechterrijstrook afgesloten.

Ook in Hulshout zijn er meldingen van wateroverlast. Daar kwam de Vaartstraat onder water te staan nadat de rioolputjes de grote hoeveelheden regen niet meer konden slikken. Ook de Vennekensstraat is afgesloten.

In Ramsel (Herselt) liep de Kapelleweg onder water. Ook de Madestraat, de Hoevestraat, de wijk Roteinde en de Westmeerbeeksesteenweg zouden blank gestaan hebben.

Rampenplan afgekondigd in Luik

De gouverneur van Luik heeft de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. Vooral de gemeenten Herve, Soumagne en Dalhem werden getroffen door het slechte weer.

Niet lang na de start van het slechte weer vanochtend, kwam een persoon met zijn auto vast te zitten in een straat in Fléron. Hij verwittigde de politie die ter plaatse kwam om te helpen. De politie kon de bestuurder uit zijn voertuig halen en hem in veiligheid brengen. Zijn wagen en die van de politie werden echter meegesleurd door het water. Gewonden vielen er niet, aangezien er niemand in de voertuigen zat.

In Spa is een crisiscentrum geopend na overstromingen in de binnenstad. De gemeente vraagt inwoners om zich niet naar het centrum te begeven en weg te blijven van de waterstromen. Ook in het centrum van provinciehoofstad Luik waren er overstromingen. De brandweer moest er tientallen keren uitrukken. De Luikse Condroz werd ook zwaar getroffen, en in de gemeenten Nandrin, Hamoir, Ferrières en Comblain-au-Pont liepen verschillende straten onder.

In Vielsalm, in de provincie Luxemburg, is er sprake van aanzienlijke schade. Daar moesten mensen uit hun woningen geëvacueerd worden. Bij zowat 600 gezinnen is het kraanwater bovendien niet drinkbaar door het noodweer. De Waalse watermaatschappij SWDE deelt tussen 19.00 uur en 22.30 uur en morgen tussen 09.00 en 12.00 water uit aan de getroffen bewoners. SWDE is bezig met het reinigen van het water, en raadt aan om het water tijdens de werkzaamheden eerst 5 minuten te koken vooraleer het te consumeren.

Het treinverkeer op spoorlijn 42 tussen Luik en het Groothertogdom Luxemburg ondervindt ook hinder van de zware regenval. Op foto's die de NMBS via Twitter verspreidde, lijkt een trein aan een overweg wel een boot geworden. De spoorwegmaatschappij waarschuwt dat het onderbroken verkeer op lijn 42 ook een impact heeft op andere lijnen in de regio. Reizigers kunnen best de app of website van de NMBS raadplegen voor meer informatie over hun trein. Een update van 21.15 uur over het treinverkeer vind je hier.

Door de hevige regenval van deze ochtend is het treinverkeer momenteel onderbroken op een deel van lijn 42. Dit heeft ook impact op andere lijnen in de regio.

We raden jullie aan om voor vertrek onze app of website te raadplegen. #NMBS pic.twitter.com/JZgsGn8y9e NMBS(@ NMBS) link

Felle regenbuien hebben gisteravond ook al heel wat wateroverlast veroorzaakt in het stadscentrum van Luik. De brandweer telde een dertigtal tussenkomsten, hoofdzakelijk voor ondergelopen kelders. Pas tegen 6 uur vanochtend keerden de laatste ploegen terug naar de kazerne.

Vooral de gemeente Ans en de stad Luik bleven niet gespaard. De overvloedige regenval veroorzaakte overstromingen, bij zowel particulieren als op het openbaar domein. De zone tussen de Place Cathédrale en het Îlot Saint-Michel stond blank. "De kelders en het gelijkvloers van de Quick stonden volledig onder", aldus de brandweer.

Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies blijft nog minstens tot zaterdagmiddag actief, ook al geldt er geen code oranje van het KMI. De weerdienst gaf vanochtend nog code oranje voor enkele provincies, maar inmiddels is dat afgezwakt tot code geel. Normaal wordt het nummer 1722 dan niet meer geactiveerd, maar omdat er kans blijft op plaatselijke onweders is beslist om het nummer toch langer actief te houden.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken vraagt om voor niet-dringende brandweerinterventies het nummer 1722 te bellen en enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand in (levens)gevaar is. Deze week kreeg het niet-dringende nummer al 1.348 oproepen over het onweer. De meeste kwamen uit Antwerpen.

Vanavond vallen er vooral in de oostelijke helft van het land nog enige tijd regen- en onweersbuien. Later vannacht wordt het dan overal droog maar trekt de hemel mogelijk op de meeste plaatsen dicht met laaghangende bewolking. De minima liggen tussen 12 en 15 graden.

Morgen krijgen we, na het optrekken van het ochtendgrijs, wolkenvelden en mooie opklaringen. In de namiddag neemt de kans op een buitje toe, maar in veel streken blijft het gewoon droog. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.

Zondagvoormiddag is het overwegend droog met zon. In de namiddag en 's avonds neemt in het binnenland de kans op enkele buitjes toe. De maxima liggen rond 24 graden in het centrum.

Van maandag tot donderdag blijft het licht wisselvallig en wisselen (soms brede) opklaringen en wolkenvelden af. Soms kan er al eens een bui vallen maar het is meestal droog. De kans op onweerachtige buien lijkt het grootst in de zuidelijke helft van het land. De maxima in het centrum liggen aanvankelijk rond 24 graden, maar stijgen tegen midden volgende week richting 26 of 27 graden.