Wateroverlast door onweersbuien in West-Vlaanderen en Antwerpen: vooral straten afgesloten

16 augustus 2020

07u55

Bron: Belga, NoodweerBenelux 284 Weernieuws We begonnen de dag nog vrij zonnig en droog, maar later op de dag waren er verspreide onweersbuien over het hele land. Het KMI heeft daarom vandaag code oranje afgekondigd. Onder meer in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen was er wateroverlast.



Het was vandaag opnieuw warmer, met maxima tussen 24 graden op de Hoge Venen en plaatselijk 30 graden in de Kempen. Na een zonnige start waren er na de middag felle onweersbuien met lokaal veel neerslag, hagel en rukwinden.

Met zijn kleurcodes hanteert het KMI een waarschuwingssysteem dat kan verschillen per provincie. De onweersbuien van vandaag zullen evenwel in heel het land actief zijn. West-Vlaanderen en Henegouwen waren de provincies waarvoor code oranje het eerst uitgevaardigd werd. Eerder vanmiddag waren de eerste onweersbuien inderdaad tot ontwikkeling gekomen boven West-Vlaanderen. Ook in het centrum en het oosten was er plaatselijk soms erg hevig onweer.

Hagelstenen

Noodweer Benelux signaleerde rond 15.45 uur “een zeer zware onweerslijn boven West-Vlaanderen”, vooral in de zone Lichtervelde – Wingene. “Waarnemers melden hevige hagelneerslag, plaatselijk van wel 2 tot 3 centimeter dik”, zei Nicolas Roose van Noodweer Benelux.

Het gaat goed los momenteel in het westen van België. Verschillende #onweerscellen zorgen er voor veel regen op korte tijd. Lokaal gaan de cellen ook gepaard met grote #hagelstenen. Dat is onder meer het geval in Hooglede, waar de hagelstenen toch zo'n 2-3 cm groot leken te zijn. pic.twitter.com/MdaWvENDeW NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

De brandweer Westhoek heeft vandaag de handen vol gehad. Vooral in Kortemark stonden enkele straten blank, met ondergelopen kelders tot gevolg. En ook dichter bij de kust ging het daarna zoals verwacht fel tekeer. Onder meer de Kerkstraat in het centrum van Wenduine moest afgesloten worden voor verkeer door wateroverlast. Ook in De Haan was er wateroverlast.

Regio De Haan (Belgische kust) kampt met #wateroverlast door lokaal fel #onweer en hevige #windstoten. Ook in het binnenland van #België komt het nu tot hevige buien alsook in het zuiden van #Nederland. #nwbnlx #gewitter #orage pic.twitter.com/JR8K1zNMJb NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Indrukwekkende #wolkenformatie boven #Brugge! We spreken hier over een #whalesmouth die vaak gepaard gaat met fel #onweer. We ontvangen momenteel een stortvloed aan meldingen uit West-Vlaanderen! #nwbnlx pic.twitter.com/x20hg3C71X NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Intensiteit neemt toe

In het binnenland van België kwam het in de loop van de dag eveneens tot hevige buien. “Het gaat om typische zomeronweders. Door de hoge temperaturen zijn dat wel flinke kleppers”, aldus Roose. Vanavond vallen er vooral over het oosten en noorden nog enkele onweersbuien.

Zo kreeg de provincie Antwerpen het ook al te verduren. De eerste regenvlaag die over de Scheldestad vloog, was mild maar de tweede een uur later, had minder genade. De politie moest verschillende straten afzetten door wateroverlast maar ook loshangende takken en panelen. De tunnel aan Berchem Station van de Singel stond onder water en moest afgesloten worden.

Door de hevige regenval stortte in de Provinciestraat in Antwerpen een dak van een woning in. Eén bewoner raakte bedolven onder het puin maar kwam slechts met lichte verwondingen weg. De politie heeft de straat afgezet en de stadsingenieur onderzoekt de stabiliteit van het pand.

Ook in Herenthout hadden de hulpdiensten deze avond meer dan hun handen vol. Verschillende straten liepen onder water en moesten door de brandweer afgesloten worden.

Intussen trokken ook onweersbuien over het Hageland. Afgelopen dagen kreeg de streek rond Tienen en Hoegaarden het hard te verduren en de schrik zat er bij de inwoners dan ook flink in. Zowat in het hele Hageland viel er wat regen. In Betekom bij Begijnendijk was er echter wel een wolkbreuk.

De felle (onweers)buien lijnen zich duidelijk op waardoor de intensiteit nog toeneemt. Wij detecteren een hoge bliksemintensiteit en vooral aan de voorzijde van de buien ook felle windstoten. pic.twitter.com/XYJ8qGIydi NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Onze #Twitter ontploft met indrukwekkende beelden van onze volgers! Deze bijzondere #wolkenformatie werd gespot nabij #Aalst en toont een magnifieke opbouw van de #buienwolk. #nwbnlx #onweer #gewitter #orage pic.twitter.com/Tgdspx0rnr NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Rustiger

Na middernacht zou het vanaf het westen overal weer droger en rustiger moeten worden. Er verschijnen brede opklaringen, hier en daar wordt nevel of wat mist gevormd. De minima schommelen tussen 12 graden op de Hoge Venen en 17 graden in het centrum van het land. De wind is zwak tot soms matig uit zuid tot zuidwest.

