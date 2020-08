Waterkoud weekend, maar vanaf maandag opnieuw droger RL AW

29 augustus 2020

06u37

Bron: Belga 10 Weernieuws Het blijft namiddag wisselvallig met soms vrij fikse buien, mogelijk met onweerachtig karakter. Het is vrij koel bij maxima van 16 tot 20 graden. Aan zee is het winderig. Vannacht zijn er minder buien bij minima van 8 tot 14 graden. Dat zegt het KMI.

Zondag bepaalt koele en onstabiele Noordzeelucht nog steeds ons weer. In de loop van de dag ontstaan er opnieuw vrij stevige en mogelijk onweerachtige buien. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit noord tot noordwest. Aan zee is de wind vrij krachtig tot krachtig uit het noorden met rukwinden tot 70 kilometer per uur. Tijdens fikse buien is er nog altijd kans op rukwinden.

Maandag krijgen we een afwisseling van enkele opklaringen en veel wolkenvelden. ‘s Ochtends kan er nog wat lichte regen vallen in de Ardennen. Daarna wordt het overal overwegend droog met slechts hier en daar nog kans op een buitje. Het is koel voor de tijd van het jaar met maxima van 15 à 16 graden in de Ardennen, 16 graden aan de kust tot 17 à 19 graden elders. De wind is zwak tot matig, aan zee matig, uit noord tot noordnoordwest.

Dinsdag blijft het overwegend droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Na een frisse nacht in de Ardennen klimmen de maxima overdag niet hoger dan 14 tot 18 graden. De wind is zwak en veranderlijk tot noordelijk.

Ook woensdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het grotendeels droog. Over het noordoosten is de kans op een buitje iets groter. Met maxima van 14 tot 20 graden wordt het een paar graden zachter. Het is bijna windstil.

