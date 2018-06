Waterellende houdt niet op: straten en huizen overstroomd in Diest HA

02 juni 2018

11u34

Bron: VRT 16 Weernieuws De waterellende houdt niet op in Vlaams-Brabant. Nadat gisteren al meerdere gemeenten er onder water kwamen te staan, is het vandaag prijs in Diest. De Begijnenbeek trad er buiten haar oevers, met overstroomde straten en woningen tot gevolg.

Vannacht rond 3 uur kwamen de eerste oproepen binnen over de overstroomde beek, zegt burgemeester Jan Laurys (CD&V) aan de VRT.

Gisterenavond omstreeks 23 uur had de brandweer de omgeving van de waterloop nog gecontroleerd en leek de situatie onder de controle. Maar vannacht trad de beek dan toch buiten haar oevers. Verschillende straten en ondergrondse garages zijn overstroomd. In de Emiel van der Veldestraat, het laagst gelegen punt rond de beek, is ook een aantal huizen ondergelopen.

"Het water is nu pas aan het terugtrekken", zegt Laurys. De brandweer probeert het peil van de Begijnenbeek momenteel naar beneden te krijgen door het water van de stroom rechtstreeks naar de Demer en naar een gracht waar nog een buffer is, te pompen. Het is nog onduidelijk hoeveel schade de overstromingen hebben veroorzaakt.

De burgemeester roept de getroffen inwoners op veel foto's te nemen, zodat ze een degelijk dossier kunnen voorleggen aan hun verzekeringsmaatschappij.

#wateroverlast #Diest kelders met auto’s ondergelopen straten blank. pic.twitter.com/FwtDyI49aD Giel Linke(@ LinkeGiel) link