Wat voor weer mogen we verwachten tijdens oud naar nieuw? Redactie

28 december 2018

21u10

Bron: NoodweerBenelux 0 Weernieuws Vanaf de Noordzee schuiven er veel lage wolkenvelden over ons land. Het is nevelig en mistig en lokaal kan er ook wat lichte regen vallen. De temperaturen gaan wel gevoelig stijgen, met maxima tot 10°C. Dit weertype houden we de volgende dagen vast. Het uiterst zonnige jaar 2018 eindigt dus met een aantal sombere en grijze dagen aldus Lander Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux

Met een krachtig hogedrukgebied ten westen van België komt de aangevoerde lucht momenteel uit het noordwesten. Vochtige lucht van over de Noordzee bereikt ons land en zorgt voor grijs en vaak ook nevelig weer. Weinig wind en de warmere lucht op hoogte voorkomen alle mogelijkheden om de wolken op te lossen waardoor het bewolkt blijft. Enkel het oosten van België kon vandaag nog genieten van brede opklaringen.

Komende dagen blijft het vaak grijs

Veel zon gaan we in de België dit jaar niet meer zien aldus Van Tricht. De laatste dagen van 2018 verlopen somber met veel wolken en kans op wat lichte regen. Vooral zaterdagavond en zondagnamiddag zou die neerslag wat intenser kunnen zijn. Grote neerslaghoeveelheden worden echter niet verwacht. De aangevoerde lucht wordt wel gevoelig zachter waardoor de temperaturen vannacht en morgen snel zullen stijgen richting 10°C. Van winterweer is voorlopig dus helemaal geen sprake.

Somber weer tijdens de nieuwjaarsnacht

De eerste detailverwachtingen voor de oudejaarsnacht zien er eveneens somber en grijs uit. De wolken vormen een deken over ons land waardoor het ook niet echt afkoelt. Rond middernacht zullen de temperatuur schommelen rond 7°C. Omwille van de lage wolkenbasis zijn dit geen gunstige weercondities voor vuurwerk. De pijlen zullen niet hoog stijgen en ook beperkt de hemel verlichten. Ook de luchtkwaliteit blijft de volgende dagen niet goed. Door de geringe mening van de luchtlagen blijven de stofdeeltjes op lagere hoogte hangen wat negatief is voor de gezondheid.

Eerste week van 2019 kouder weer?

Het is nog ver maar de eerste weerkaarten voor 2019 zien er stilaan kouder uit. De luchtstroming zou vanaf 2 januari draaien richting het noorden waardoor koudere lucht de weg vindt naar ons land. De temperatuur gaan daarbij enkele graden naar beneden en ’s nachts stijgt de kans op vorst. Of dit het begin is van een echte winterprik, dat zal de volgende dagen nog moeten blijken aldus NoodweerBenelux.