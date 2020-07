Wat bewolking en regen, maar tegen vrijdag gaan we opnieuw naar 30 graden KVDS

28 juli 2020

06u14

Bron: Belga 0 Weernieuws De dag start bewolkt met kans op wat lichte neerslag, maar al snel wordt het bijna overal droog. De temperatuur klimt tot 23 graden en gaat in de loop van de week nog meer omhoog. Vanaf vrijdag zouden we opnieuw de kaap van 30 graden bereiken. Dat meldt het KMI.

Dinsdag start dus nog wisselend tot zwaarbewolkt, met soms wat gedruppel. In de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen wel droog, bij maxima tussen 18 en 23 graden. Dinsdagavond is het gedeeltelijk bewolkt en droog. In de loop van de nacht verschijnt opnieuw meer bewolking, maar het blijft wel droog. De minima schommelen tussen 9 graden in de Ardennen en 15 graden in Vlaanderen.

Ook woensdag blijft het droog en is het eerst bewolkt. Geleidelijk krijgen we afwisselend opklaringen en stapelwolken. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 21 à 22 graden in het centrum.





En ook op donderdag blijft het droog, met bovendien veel zon en soms enkele wolkenvelden. Het wordt warmer bij maxima van 22 tot 27 graden. Vrijdag wordt het overwegend zonnig en warm met maxima van 27 tot hier en daar 30 graden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af op zaterdag, en in de late namiddag en avond is er kans op onweersbuien. We verwachten dan maxima van ongeveer 23 graden aan zee, rond 28 à 30 graden in het centrum tot 32 à 33 graden in het oosten en het zuidoosten.