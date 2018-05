Was het al maar weekend: 23 graden en stralend weer mvdb

02 mei 2018

06u20

Bron: Belga 12 Weernieuws Vandaag dag begint droog en zonnig. Daarna neemt de bewolking stilaan toe vanaf het westen en in de loop van de namiddag kan er in het westen al wat regen vallen. In de oostelijke landshelft ontstaan er wat stapelwolken.

De maxima liggen rond 12 of 13 graden op de Ardense hoogten, rond 14 graden aan zee en rond 16 à 17 graden in het centrum van het land. Er waait een matige tot soms vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest, met rukwinden tot 50 of 60 km/u, meldt het KMI.

Vanavond en -nacht trekt een verzwakkende regenzone van west naar oost over het land. Aan de achterzijde ervan verwachten we brede opklaringen waarin plaatselijk wat nevel of een mistbank kan gevormd worden. Minima van 3 tot 7 graden. De wind wordt zwak tot matig uit west tot noordwest.

Morgen zijn er eerst brede opklaringen. Later op de dag komen er meer wolkenvelden, maar het blijft overwegend droog. We verwachten maxima tussen 12 en 16 graden bij een zwakke tot matige wind uit noordwest tot noord.

Vrijdag wordt een droge en overwegend zonnige dag, met af en toe wat hoge sluierwolken. Het wordt alsmaar zachter, met maxima tot 17 graden in het centrum van het land.

Zaterdag en zondag verwachten we volop zon met maxima tot 23 graden, bij een zwakke of matige noordoostenwind.

Meer over KMI

noordwest

weer