Warmteonweer op komst Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 7 augustus Jill Peeters

06 augustus 2018

17u00 9

Eerst krijgen we nog een zonovergoten dag. We komen uit een warme nacht en overdag halen we met gemak maxima tot 31 graden aan zee, 35 graden in het centrum van het land en in de Kempen is er zelfs 37 of 38 graden mogelijk.

