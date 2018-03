Warmste winter ooit op de Noordpool: "Nooit geziene situatie" IVI

07 maart 2018

09u15

Bron: The Guardian 12 Weernieuws De winter loopt stilletjes aan op z’n einde op de Noordpool. Maar de wintermaanden - van december tot maart - eindigen met een onrustwekkend record: het was de warmste winter ooit gemeten op de Noordpool. “Een nooit geziene situatie”, zeggen experts.

Mark Serreze, directeur van het National Snow and Ice Data Center in Colorado, bestudeert de Noordpool al sinds 1982. Serreze en zijn collega’s zijn bezorgd over de warme winter van dit jaar. “Dit is gewoon gek. Deze hittegolven…. Ik heb nog nooit zoiets gezien.”

Het meest noordelijke weerstation ter wereld, gelegen op het puntje van Groenland, heeft in februari meer dan 60 uren boven het vriespunt gemeten in het gebied. De gemiddelde temperatuur in het Noordpoolgebied in de winter ligt rond -30°C, februari is meestal de koudste maand. Het is niet ongezien dat er nu en dan eens warmere pieken zijn en het is ook niet de eerste keer dat de temperaturen er boven 0 liggen. In 2011 en 2017 is zo'n warme piek ook al voorgevallen, maar dat duurde toen telkens maar een aantal uren.

Zee-ijs

Ook het zee-ijs – ijs dat zich vormt op het water, in plaats van op land – is opnieuw afgenomen deze winter. “Er vormt zich wel nog zee-ijs, maar wat er ook nog groeit, het zal veel dunner zijn dan normaal. Het zal ook veel sneller en makkelijker smelten in de zomer”, zegt Serreze.