Warmste winter ooit gemeten in Nieuw-Zeeland Joeri Vlemings

03 september 2020

16u20

Bron: The Guardian 1 Weernieuws Nieuw-Zeeland heeft de warmste winter beleefd sinds de metingen meer dan een eeuw geleden van start gingen. De winter van 2020 gaat de boeken in met een temperatuur die 1,14 graden hoger lag dan het gemiddelde van de referentieperiode tussen 1981 en 2010.

Het National Institute of Water and Atmospheric Research’s (Niwa) begon in 1909 met de zogenaamde Seven Station Temperature Series. Voor heel Nieuw-Zeeland werd een gemiddelde temperatuur van 9,6 graden Celsius gemeten. Dat is 1,14 graden hoger ten opzichte van de gemiddelde wintertemperatuur tussen 1981 en 2010. Het vorige record van warmste winter dateert uit 2013, toen de temperatuur 1,08 graden hoger lag dan het genoemde gemiddelde.

Zeven van de tien warmste Kiwi-zomers vielen na het jaar 2000. Volgens Ben Noll van Niwa “toont dit aan op welk traject we zitten”. Hij vermoedt dat in de toekomst deze warmere wintertemperaturen het nieuwe normaal zullen worden, wat onvermijdelijk ook een invloed zal hebben op heel wat maatschappelijke sectoren. Zo hadden skistations het dit jaar moeilijk om klanten te lokken wegens een gebrek aan sneeuw. Noll weet nog dat de winterwarmte kan worden toegeschreven aan verschillende “natuurlijke” factoren, waaronder meer warmere, subtropische winden en een hogere luchtdruk dan normaal.

Op zeventien plaatsen in Nieuw-Zeeland werd het record van de hoogste gemiddelde wintertemperatuur gebroken en op 53 andere zat deze winter in de top vier van warmste winters ooit. De hoogst gemeten temperatuur was 25,1 graden op 30 augustus in Timaru. Dat record werd nog maar drie keer eerder gehaald tijdens de winter in heel Nieuw-Zeeland. Voor Timaru zelf gaat het om de hoogste temperatuur ooit in de winter sinds de metingen in 1885 begonnen. De laagste temperatuur was -12,3 graden Celsius en werd gemeten in Middlemarch op 14 juni.

In november vonden alle Nieuw-Zeelandse partijen elkaar in een historisch engagement om wetten te stemmen om de koolstofuitstoot op het eiland tegen 2050 tot nul te reduceren en tegemoet te komen aan het klimaatakkoord van Parijs.