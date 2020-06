Warmste en droogste maand mei sinds begin van de metingen AW

05 juni 2020

09u26

Bron: Belga 0 Weernieuws Mei 2020 was de warmste maand mei ooit geregistreerd op de planeet, meldt de Europese dienst voor de klimaatverandering Copernicus.

"Mei was 0,63°C warmer dan het gemiddelde voor mei in de periode 1981-2010, waardoor het de warmste mei sinds deze meetperiode is", aldus Copernicus.



Eerder liet het KMI al weten dat de voorbije maand mei de droogste meimaand sinds 1833, toen het KMI begon met metingen. In Ukkel viel maar 5,4 mm neerslag, waar dat normaal 66,5 mm is. In mei 1833 viel er 1,4 mm. De neerslag viel op slechts zes dagen. Dat zijn tien neerslagdagen minder dan wat het KMI als normaal beschouwt. De meeste neerslag viel op 10 mei, in Ukkel was het dagtotaal toen 2,1 mm.