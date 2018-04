Warmste 19e april (en tweede warmste aprildag) ooit TK

19 april 2018

11u50 731 Weernieuws Vandaag werd in Ukkel een maximumtemperatuur van 28,1 graden genoteerd, en daarmee hebben we een nieuw dagrecord te pakken. Rond 13 uur was het in Ukkel 25,3 graden, waarmee het vorige dagrecord uit 1988 officieel verpulverd werd. Om 17 uur was het zelfs 28,1 graden. Het is dus de warmste 19de april sinds het begin van de waarnemingen, en de tweede warmste aprildag ooit.

Dat het uitzonderlijk warm is vandaag, hoeven we u niet te vertellen. Sterker nog: het record van de warmste 19e april is verbroken. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter. "Het vorige dagrecord uit 1988 werd verpulverd", klinkt het. Rond 17 uur bereikte het kwik 28,1 graden.



Die maximumtemperatuur maakt dit de tweede warmste aprildag sinds 1901. Het record van de warmste aprildag werd gevestigd op 15 april 2007, toen het 28,7 graden was. Dat record werd echter niet verbroken.

Nu 25,3 graden in Ukkel, vorig dagrecord, 24,8 graden uit 1988, verpulverd. Definitieve waarde in de late namiddag gekend David Dehenauw(@ DDehenauw) link

28,0 in Ukkel nu. Definitief resultaat nog niet gekend, maar al tweede warmste aprildag sinds 1901 (warmste is 15/4/2007 met 28,7) David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Frank Deboosere waarschuwt wel om niet te veel belang te hechten aan zulke dagrecords. "Temperatuur-dagrecords hebben meteorologisch gezien niets te betekenen", klinkt het op zijn website. "Omdat we geregeld een schrikkeljaar hebben, schuiven alle data na 28 februari immers een dag op. Dit is duidelijk appelen met citroenen vergelijken."

Daarnaast staan niet alle records even 'scherp' volgens hem. "Zo werd het op 11 juli 1888 in Ukkel niet warmer dan 10,7 graden. Maar voor 13 juli staat het record op naam van 13 juli 1980 , namelijk 13,8 graden. Het is dus heel moeilijk om het record te breken op 11 juli ... terwijl het voor 13 juli vrij makkelijk is."

Warmterecord voor 19 april staat niet scherp en zal dus zeker gebroken worden.

Zie ook https://t.co/B30hlMBIxi Frank Deboosere(@ frankdeboosere) link

