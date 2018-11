Warmste 15 november sinds begin van de waarnemingen TTR

15 november 2018

14u46

Bron: Belga 4 Weernieuws Met 16,8 graden Celsius rond 14 uur in Ukkel sneuvelt op deze 15 november alweer een dagrecord. De vorige warmste 15 november werd in 2006 opgetekend, en die piekte op 15,2 graden. Dat meldt weerman David Dehenauw.

De temperatuur kan op deze zonnige donderdag nog wat oplopen, maar dan hebben we het voorlopig alweer gehad, want de temperaturen zakken vanaf morgen. Begin volgende week wordt het gevoelig kouder met een schrale oostenwind die ook heel koud aanvoelt. We halen dan wel nog 10 graden overdag, maar 's nachts schommelt de temperatuur rond het vriespunt. Het blijft wel droog.

Record na record sneuvelt. Een overzicht van dagrecords dit jaar al sneuvelden:

Op 6 november liep de temperatuur op tot 19,2 graden. Het vorige record werd toen geregistreerd op 6 november 1955, met 17,6 graden Celsius.

Oktober: 3 dagrecords

Ook in oktober werden heel wat dagrecords verpulverd. “Met 23,8 graden Celsius in Ukkel is het dagrecord van de warmste 14 oktober gebroken”, meldde weerman David Dehenauw toen. De warmste 14de oktober tot nog toe was in 1990 met 23,4 graden Celsius. Een dag eerder, op 13 oktober, werd het dagrecord in Ukkel verpulverd, met 25,6 graden. Dat is een stuk warmer dan op 13 oktober 2001 (23,8 graden). Op 11 oktober kregen we met 24,1 graden in Ukkel al de warmste 11 oktober ooit. Dat waren drie dagrecords op amper vier dagen, wat hoogst uitzonderlijk is.

Zomermaanden: 2 dagrecords

Het kwik bereikte op 7 augustus in Ukkel 34,8 graden. Daarmee werd het dagrecord van 32,7 graden Celsius van 7 augustus 1975 ruim overschreden. Rond 14.30 uur haalde het kwik in Ukkel op 26 juli de 34 graden Celsius en daarmee werd het record van de warmste 26e juli sinds het begin van de metingen verbroken. De warmste 26 juli was tot nog toe die van 2006 met 33,5 graden.

April: 2 dagrecords

In de lente werd het record van de warmste 19e april verbroken. Dat meldde weerman David Dehenauw toen op Twitter. “Het vorige dagrecord uit 1988 werd verpulverd”, aldus Dehenauw. Rond 17 uur bereikte het kwik 28,1 graden. Een dag eerder op 18 april werd ook een dagrecord verbroken. In Ukkel werd toen 23,3 graden gemeten. Het vorige record was van 1969: toen was het 22,7 graden.

Maart: 2 dagrecords

Met een maximumtemperatuur van 2,3 graden Celsius in Ukkel werd op 17 maart de koudste 17 maart geregistreerd sinds 1909, toen 2,7 graden werd opgetekend. Een dag later was er opnieuw sprake van een record. Het vorige record werd gevestigd in 1975, toen het drie graden was. Op 18 maart werd het niet warmer dan één of twee graden, met een gevoelstemperatuur van -10.

Januari: 1 dagrecord

Met 12,9 graden Celsius in Ukkel werd een dagrecord opgetekend voor 24 januari. De temperatuur werd bereikt om 15.50 uur en was te danken aan de aanvoer van subtropische lucht vanuit Spanje. De krachtige wind zorgde ervoor dat de warme lucht onderweg amper kon afkoelen. Het vorige warmterecord dateert van 2001, toen het 12,6 graden werd.