Warmste 14 september sinds begin van de metingen

Nu al 30,2 graden in Ukkel. Nooit is het zo laat in het jaar minstens 30 graden geweest, een record dat we morgen al weer met een dag zullen scherper stellen gezien de verwachtingen. Het vorige record van de meest laattijdige 30 graden was 13/9 2016.

