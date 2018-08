Warmere Noordpool maakt hittegolven bij ons gevaarlijker HA

20 augustus 2018

17u59

Bron: IPS 0 Weernieuws De opwarming van de Noordpool blokkeert ons zomerweer. Het maakt de hittegolven in onze contreien gevaarlijker, stelt een nieuwe studie.

De opwarming van het noordpoolgebied vertraagt de circulatie van grote luchtstromen zoals de straalstroom die het weer over de hele planeet beïnvloeden. Door de vertraging verliezen ze de kracht om het weer te veranderen.



In gematigde zones, vooral in Europa, Rusland, de VS en China, komt het weer daardoor sneller vast te zitten. Hoge- en lagedrukgebieden raken geblokkeerd.

Zeer extreme extremen

Dat kan ‘s zomers leiden tot "zeer extreme extremen", waarschuwen onderzoekers van het Instituut voor Klimaatimpactonderzoek in Potsdam en de Vrije Universiteit Amsterdam in Nature.



Warme periodes kunnen extreem warm worden en ongewoon lang gaan duren. Neerslag kan zeer hevig worden.



"De maatschappelijke gevolgen kunnen ernstig zijn" wanneer de gemiddelde zomertemperaturen toenemen en nog versterkt worden door "lokale en externe processen".

(Lees verder onder de foto)

Minder krachtige wind

Het noordpoolgebied warmt twee tot vier keer sneller op dan de rest van de planeet. Het maakt het temperatuurverschil met de centrale breedtegraden van de aarde kleiner. Winden vinden daardoor te weinig kracht om in de zones ertussen, onze gematigde gebieden, de drukgebieden te verplaatsen.

Sinds het einde van de jaren tachtig zijn extreme weerfenomenen in de gematigde klimaatzones toegenomen. Ook dit jaar waren er ongewoon veel hittegolven.