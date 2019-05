Warmer weer Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 29 mei Jill Peeters

28 mei 2019

12u30 15 Weernieuws De dag begint zonnig, maar vrij koud. De zon doet er wel alles aan om de lucht goed op te warmen en de maxima komen dan ook veel hoger uit dan de voorbije dagen. We halen tot 18 of 19 graden. In de namiddag komen er wat meer wolkenvelden voor en krijgt de zon het soms wat moeilijker. Op het einde van de dag dikt de bewolking verder aan, vanaf de kust, en kan er een klein beetje regen vallen. Er staat een overwegend zwakke tot matige wind uit het zuiden.

Vannacht neemt de bewolking verder toe en kan er zo af en toe wat motregen vallen, maar grote hoeveelheden worden zeker niet verwacht. De minima liggen gemiddeld rond 12 graden en er staat een overwegend matige wind uit het zuid-zuidwesten.

Vandaag zitten we even onder de invloed van het hogedrukgebied dat zich boven de Atlantische Oceaan bevindt en de regen buiten onze landsgrenzen houdt. Ook dit weekend is dat het geval. Maar tussendoor krijgen we eerst nog een paar restanten van storingen over ons land.

Donderdag wordt dan ook zwaar bewolkt en af en toe kan er een regenbui over het land trekken. We halen gemiddeld 19 graden en er staat daarbij een matige wind.

Vrijdag ongeveer hetzelfde, zwaar bewolkt weer. Het blijft op een bui na doorgaans droog. We winnen nog een graadje om uit te komen rond 20 graden.

Zaterdag is het droog en onder een stralende zon die doorbreekt, evolueren de temperaturen richting zomerse waarden van 25 graden.