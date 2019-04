Warmer weer op komst: vanaf donderdag temperaturen rond 20 graden ttr

15 april 2019

06u33

Bron: belga 90 weernieuws De week start vandaag eerst zonnig, later komt er meer bewolking maar het blijft droog. De maxima stijgen tot 16 graden. Morgen komen er stilaan meer wolken met in de namiddag kans op enkele buien. Woensdag kan er nog lichte regen of motregen vallen, maar vanaf donderdag wordt het zonnig met temperaturen rond 20 graden.

Vanochtend krijgen we brede opklaringen. Daarna verschijnen er meer wolken, maar lokaal en vooral dan over het westen en het zuidwesten blijven de opklaringen breed. Het is droog en het wordt zachter dan de voorgaande dagen met maxima van 11 graden in de Hoge Ardennen tot 16 graden in het centrum.

Morgenochtend is het eerst zonnig, maar stilaan verschijnen er meer en meer hogere wolkenvelden vanaf de Franse grens. In de namiddag ontwikkelen er zich ook stapelwolken waaruit een paar lokale buien kunnen vallen. De maxima schommelen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 17 of 18 graden in Vlaanderen.

Woensdag kunnen we ons verwachten aan veel wolken met soms lichte regen of motregen. In de namiddag wordt het droger met kans op enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 11 en 15 graden. Donderdag wordt een meestal zonnige en warme dag met maxima van 15 tot 19 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zon bij maxima van 16 graden in de Hoge Venen en aan de kust tot 21 graden in het centrum.