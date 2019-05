Warmer en zonniger Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 22 mei Jill Peeters

21 mei 2019

12u30 0 Weernieuws Het wordt woensdag weer wat warmer. De maxima komen uit rond 17 graden aan zee en kunnen 20 graden bereiken in het Vlaamse binnenland. Er staat daarbij wel een fris aanvoelende west-noordwestenwind, maar die is hooguit matig van kracht. Voor de rest hangt er veel lage bewolking, en is er ook mist tijdens de ochtend. Maar nog tijdens de voormiddag breekt de zon er door. We krijgen de rest van de dag een afwisseling van zon en stapelwolken. In het oosten van het land, vooral in de Oostkantons, wordt het minder zonnig en amper 15 graden.

‘s Avonds is het vrij zonnig en ook tijdens de nacht zijn er brede opklaringen. In het zuidoosten is er wat meer bewolking. Het koelt af tot gemiddeld 8 graden. De wind draait naar het zuiden en zwakt af. Plaatselijk is een mistbank mogelijk.

De weerkaarten voor de dagen daarna zijn weer veranderd. Het leek erop dat we weer naar wisselvalliger weer gingen evolueren, maar nu zouden uitlopers van het hogedrukgebied der Azoren het weer overnemen. Tot zaterdag staat er rustig en vrij warm lenteweer op het programma.

Donderdag wordt al zonnig, met na de middag meer stapelwolken. Droog weer en warmer, tot 21 graden. Vrijdag zijn er wolkenvelden aanwezig in de ochtend. Maar daarna breekt de zon weer door. Het blijft droog en de maxima liggen rond een 19 graden. Zaterdag wordt het vrij zonnig, en het zou droog blijven. De maxima houden stand, rond 19 graden. Zondag is er meer wind en zijn er meer wolken.