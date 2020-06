Warme, zonnige week voor de boeg kv

21 juni 2020

Bron: Belga 9 HET WEER Na nog wat bewolking en gedruppel vandaag wordt het de rest van de week zonnig en erg warm met temperaturen die vanaf woensdag rond de 30 graden Celsius liggen. Dat meldt het KMI vandaag.

Vandaag is er vanuit het westen nog bewolking en trekt er in de namiddag nog een zwakke regenzone over het land. Op het einde van de dag komen er brede opklaringen over het westen. De maxima liggen tussen de 20 en 25 graden.

Vanaf morgen start dan een reeks droge en steeds warmere dagen. Morgen liggen de maxima nog maar rond 18 graden aan zee en 21 of 22 graden in Vlaanderen, maar dinsdag klimt het kwik al naar 25 graden en woensdag naar 29 graden. Donderdag en vrijdag liggen de maxima zelfs op 30 of 31 graden. En ook zaterdag lijkt het warme weer nog aan te houden met nog steeds veel zon en maxima rond 30 graden in het centrum.

