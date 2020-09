Warme, zonnige nazomerdag kv

13 september 2020

05u52

Bron: Belga 0 HET WEER Het weekend sluit vandaag rustig en zonnig af met maxima tussen 21 en 26 graden. De nieuwe week start zonnig en zomers warm met maxima rond of boven 30 graden. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk minder warm maar de kans op regen blijft klein.

Opnieuw een rustige nazomerdag vandaag. Met temperaturen aan zee van 21 of 22 graden en tot 25 graden in het centrum.

Morgen wordt het zonnig en gaat het kwik richting (of over) de 30 graden .En ook dinsdag staan er zonneschijn en warmte op het programma. De maxima blijven in de buurt van de 30 graden.

Woensdag begint het vrij zonnig maar in de loop van de dag komt er geleidelijk meer bewolking tot ontwikkeling, en tegen de avond of de volgende nacht is er kans op enkele buien eventueel met onweer. Het blijft wel warm, met tot 29 graden in Belgisch Lotharingen.

De dagen nadien blijft het grotendeels zonnig en zacht met temperaturen tot 23 of 24 graden.

