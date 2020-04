Warme weer blijft deze week aanhouden met temperaturen tot 23 graden jv

06 april 2020

07u00

Bron: belga 120 Weernieuws Deze namiddag trekt een zwakke storing over het westen van het land met daar wat lichte regen. Ook over het centrum neemt de bewolking toe maar blijft het overwegend droog. Over de oostelijke landshelft blijft het overwegend zonnig. Maxima van 15 graden aan zee en 22 graden in de Kempen. Er staat een matige zuidwestenwind die tegen de avond wat afzwakt. Dat meldt het KMI.



Vanavond en vannacht wordt het opnieuw licht bewolkt over het westen van het land. Over het centrum en oosten hangen er meer wolkenvelden maar blijft het zo goed als droog. Op het einde van de nacht kan er hier en daar wat mist ontstaan. De wind wordt overwegend zwak uit veranderlijke richtingen. De minima schommelen van 3 tot 9 graden.

Dinsdag wordt het, na het snelle oplossen van de lokale mist, een droge dag met een wisselende bewolking. In Hoog­-België kan er zeer lokaal een bui tot ontwikkeling komen. Over het westen en centrum van het land kan er later wat meer hoge bewolking binnendrijven vanuit het zuiden. Maxima van 17 graden aan zee tot 21 à lokaal 22 graden landinwaarts. Dinsdagnacht verloopt droog en met enkele hoge of middelhoge wolkenvelden. Minima van 6 tot 12 graden.

Woensdag blijft het droog met veel zon en later overdag enkele stapelwolken. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee en 22 à 23 graden in het centrum. Aan de kust ontstaat in de namiddag een matige, noordoostelijke zeebries zodat het kwik daar enkele graden zakt.

Donderdag is het eerst overwegend zonnig. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt en kan er hier en daar een bui vallen, hoofdzakelijk in Hoog­-België. In het binnenland liggen de maxima tussen 16 en 21 graden. Aan zee is het door een matige noordenwind frisser met maxima rond 13 à 14 graden.

Vrijdag is het vaak zonnig. Op het einde van de dag neemt de kans op een bui of wat regen over het westen toe. Het is opnieuw warm voor de tijd van het jaar met lokale maxima tot 23 graden.

Zaterdag verwacht het KMI meer wolken en vergroot de kans op wat lichte regen of enkele buien. De maxima schommelen in de meeste streken nog rond 18 graden.

Zondag is het wisselvalliger met soms opklaringen maar ook wolken met kans op enkele buien. We krijgen maxima rond 14 graden.

Ook maandag lijkt het wisselvallig te blijven met kans op enkele buien en maxima rond 13 graden, wat normaal is voor de tijd van het jaar.

