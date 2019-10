Warm weekend: kwik klimt tot boven 20 graden Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 12 en 13 oktober Jill Peeters

11 oktober 2019

11u30 0 Weernieuws Het wordt een warm weekend. Zaterdag schommelt het kwik rond 19 graden, zondag klimmen de temperaturen tot boven 20 graden. Het weekend begint wel zwaar bewolkt en in het noordwesten van het land kan het nog lichtjes regenen. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn.

In het zuiden van het land is het zaterdagvoormiddag al zonnig. In de namiddag zijn daar enkele regenbuien mogelijk. Er staat een matige zuidwestenwind met rukwinden tot 50 kilometer per uur.

Zaterdagavond zijn er opklaringen, vooral in het oosten van ons land, maar er zijn ook bewolkte perioden. Tijdens de nacht trekken er nog enkele buitjes over het land, vooral in het westen en het zuiden wordt er neerslag verwacht. De minima liggen rond 14 graden bij een matige zuid-zuidwestenwind.

Ons land ligt op de grens van zonnig en warm nazomerweer. Alleen hangt er het hele weekend een treuzelende storing ten westen van België. Door die storing zitten we dichter bij de kust met meer wolken, dan diep in het binnenland.

Zondag wordt het nog iets warmer, met maxima van meer dan 20 graden. De dag begint zonnig, na de middag zijn er wel enkele buien mogelijk. Er staat een matige zuid-zuidwestenwind.

Maandag kan het hard regenen. Het blijft relatief zacht, rond 17 graden. Dinsdag regent het nog tijdens de ochtend, maar later wordt het droog met opklaringen. Het wordt opnieuw wat frisser, rond 15 graden. Woensdag wordt het vrij zonnig en blijft het droog. Het wordt daarbij opnieuw 17 graden.