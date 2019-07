Waarschuwingsfase ozon- en hitteplan en warmteactieplan geactiveerd AW

19 juli 2019

12u51

Bron: Belga 0 Weernieuws Door het voorspelde warme weer van volgende week is vanaf vandaag de waarschuwingsfase van het federale ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan van kracht. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

Het KMI verwacht vanaf dinsdag 23 juli temperaturen tot meer dan 30 graden Celsius. De temperatuurindicator die gebruikt wordt in het kader van het ozon- en hitteplan, zal overschreden worden, aldus IRCEL.



"De combinatie van luchtvervuiling, de hoge temperaturen en het zonnige weer zullen begin volgende week zorgen voor een toename van de ozonconcentraties", aldus IRCEL. "Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe hoog de concentraties zullen oplopen en of de Europese informatiedrempel overschreden zal worden." In het geval er overschrijdingen voorspeld of gemeten worden, komen daar aparte waarschuwingen over.

