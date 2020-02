Waarom storm Jorge dit weekend niet over ons land zal razen Het wordt morgen wel stormachtig met regen en felle wind HAA

28 februari 2020

19u16 52 Weernieuws Het wordt opnieuw een onstuimig weekend, met regen en winderig weer. Maar een nieuwe storm zit er niet aan te komen. “Om storm te hebben, moet het windkracht 9 zijn en dat staat niet op de weerkaarten voor morgen geprogrammeerd”, zegt weerman David Dehenauw.

Morgen is het wisselend tot vaak zwaarbewolkt. De weerkaarten voorspellen regen en veel wind. In het binnenland wordt windkracht 5 tot tijdelijk en plaatselijk windkracht 6 verwacht. Aan de kust kan windkracht 6 tot 7 voorkomen, boven de Noordzee gaat het om windkracht 7 tot 8. “Dat is stormachtig”, onderstreept Dehenauw.

We halen rukwinden van 70 tot 90 kilometer per uur. In het uiterste zuiden van het land zijn windstoten tot 100 kilometer per uur mogelijk. Vanaf 80 kilometer per uur is er kans op schade, en dus is waakzaamheid geboden. Het wordt wel overal zacht met temperaturen tussen 9 en 12 graden.

Spanje

Om officieel van een storm te kunnen spreken moet 9 Beaufort worden gemeten en dat haalt ons land volgens de huidige voorspellingen niet. Zeker is wél dat het guur weer wordt.

Ons weerbeeld wordt dit weekend bepaald door uitlopers van storm Jorge, die boven Zuid-Europa fel tekeer gaat. De Spaanse weerdienst kondigde als eerste code oranje af, waardoor Spanje dit keer het natuurgeweld een naam mocht geven. Boven België zal Jorge echter niet als storm razen. Daarvoor is de voorspelde windkracht (tot 8 Beaufort op zee) niet krachtig genoeg.

Code geel

Het KMI heeft voor morgen wel code geel voor wind afgekondigd. Dat betekent dat er veel wind wordt verwacht waarbij plaatselijk overlast of schade mogelijk is. Volgens deze waarschuwing kan ook het verkeer hinder ondervinden.

Door de voorspelde rukwinden zijn in het Brussels Gewest alle groene ruimtes (parken, bossen en woud) tot zondagochtend 8 uur gesloten. Het gaat om de parken die door Leefmilieu Brussel worden beheerd. De sluiting is sinds vrijdagavond 18 uur van kracht. Ook het Ter Kamerenbos, dat beheerd wordt door de stad Brussel, gaat zaterdagmiddag om 14 uur uit voorzorg dicht.

LEES OOK. Als storm een naam krijgt, dan is het ernstig