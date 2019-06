Waarom je bij bliksem nooit mag douchen en 4 andere brandweertips bij onweer jv

07 juni 2019

20u20

Bron: Brandweer Eibergen 9 Weernieuws Nu de codes geel en oranje ons de laatste onweersdagen om de oren vliegen, geeft de Nederlandse brandweer van Eibergen enkele tips om de potentieel gevaarlijke bliksems veilig door te komen. Wist je bijvoorbeeld dat douchen dan uit den boze is?

1. Zoek onderdak

De eerste regel is om zo snel mogelijk onderdak te zoeken in een volledig ommuurd huis - afdakjes en tentjes zijn niet voldoende. Een auto kan ook - de bekende kooi van Faraday beschermt tegen statische ontladingen zoals bliksem - maar dan moet die wel een harde bovenkant hebben. Brandweer Eibergen beveelt verder aan om tot zeker een half uur na de laatste donder binnen te blijven.

2. Vermijd contact met stromend water

Als je binnen in huis bent, wil dat nog niet zeggen dat je geen risico meer loopt tijdens onweersbuien. Je vermijdt best alle contact met stromend water. Dus: niet douchen, geen bad nemen, je handen niet wassen en de afwas of handwas moeten ook maar even wachten. Water is een uitstekende geleider voor stroom, vandaar.

3. Blijf weg van ramen

Beter bekend, maar toch nog vaak vergeten: blijf uit de buurt van ramen en deuren. Een inslag in je buurt kan ruiten doen springen. Bliksemschichten kunnen prachtig zijn, maar hou voldoende afstand van ramen als je ernaar wil kijken. Het licht kan je bovendien verblinden.

4. Niet op open water

In het verlengde van tip 2: als je je op open water bevindt tijdens onweer, ga dan onmiddellijk het water uit. “Alleen boten met een afgesloten metalen hut zijn binnen veilig”, aldus brandweer Eibergen. Wat de meesten wel weten, is dat je bij donder en bliksem in een open veld of in een bos best gehurkt en met de voeten tegen elkaar gaat neerzitten in een lager gelegen gebied. Vermijd hoge punten en metalen objecten. Ga zeker niet plat op de grond liggen.

5. Statisch gevoel

Gehurkt zitten met je voeten tegen elkaar, met je handen over je oren en met je hoofd tussen je knieën moet je sowieso doen als de bliksem in je directe omgeving kan inslaan. Die kans is groter als er een statisch gevoel optreedt, bijvoorbeeld wanneer je haartjes op je armen overeind komen. Maak je dan zo klein mogelijk en hou zo weinig mogelijk contact met de grond.