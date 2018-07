Waarom het weer anno 2018 nog steeds moeilijk te voorspellen valt Beau Wauters en Charlotte Lippens

18 juli 2018

20u05

Bron: De Morgen 0 Weernieuws Het weer in Nederland volgende week? 42 graden volgens de ene voorspelling, 20 graden volgens de andere . Het weer laat zich in de 21ste eeuw nog altijd niet temmen in voorspellingen. "Verder dan vijf dagen vooruitkijken? Dat is amper correct."

1. Hoe wordt het weer in België voorspeld?

Het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut) voorspelt het weer voor België met een eigen weermodel. Daarvoor laat het een weercomputer gegevens als temperatuur en luchtdruk omzetten in een weersvoorspelling tot maximaal 14 dagen. Om die zo accuraat mogelijk te houden, maakt de computer vijftig mogelijke voorspellingen, die het onderbrengt in een zogenaamde ‘weerpluim’. Dat is een grafische voorstelling van de verschillende voorspellingen in één golvende curve, waarvan de computer dan het gemiddelde berekent. Wanneer de weerpluim temperaturen tussen 20 en 24 graden bevat, werpt de computer 22 graden op als gemiddelde, en is de voorspelling geboren.

