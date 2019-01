Waarom het sneeuwtapijt plaatselijk beter meeviel dan verwacht: “Sneeuw is moeilijk te voorspellen. Regen ook, maar dat valt minder op” ND

30 januari 2019

17u10 0 Weernieuws Tot 15 centimeter sneeuw en een verstoorde ochtendspits, klonken de voorspellingen voor woensdag. Toch bleef het uitzonderlijk rustig op de baan en viel in grote delen van Limburg zelfs geen sneeuw. “De voorspellingen waren wel correct”, legt weerman David Dehenauw van het KMI uit. “Maar de verschillen zijn plaatselijk erg groot. We kunnen sneeuw nog niet nauwkeurig twaalf uur op voorhand voorspellen.”

In West-Vlaanderen kunnen de sleeën bijna opgeborgen, want de dooi is vanmiddag al begonnen. In grote delen van Limburg bleef de beloofde sneeuwval dan weer uit deze voormiddag, waardoor weerman Ruben Weytjens op teleurgestelde reacties kon rekenen van zijn ruim 78.000 Facebookvolgers. Ook de ochtendspits bleef tegen de verwachtingen in opvallend kalm. Met 65 kilometer file op de snelwegen om 7u45, berekende het Vlaams Verkeerscentrum zelfs dat er maar half zoveel file stond als op een gemiddelde werkdag rond dat tijdstip. Hebben we de verwachte sneeuwchaos overschat?

In Oost-Vlaanderen viel op sommige plekken 15 centimeter, elders in de provincie amper 1 centimeter. Dat is heel normaal. Weerman David Dehenauw

