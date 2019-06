Waarom het KMI in de toekomst meer hittegolven verwacht HR

27 juni 2019

08u55

Bron: KMI 0 Weernieuws Temperaturen boven de 25 graden, je went er maar beter aan. Volgens het KMI mogen we in de toekomst regelmatiger hittegolven verwachten. Daarvoor baseert het zich op scenario’s van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Om de gevolgen van de klimaatverandering meer tastbaar te maken, stelde het KMI een weerbericht op voor 2063. Dat klinkt als volgt: “Op 5 juli 2063 zet de hittegolf zich verder, en blijft het op veel plaatsen heel zonnig. In de loop van de dag kunnen stapelwolken ontwikkelen, maar het blijft meestal droog. We halen bijzonder hoge temperaturen, met maxima tot 37 graden in de Kempen, en een minimum temperatuur van 23 graden in het centrum. Er waait een matige wind uit het oosten.”

“Voor alle duidelijkheid, op 5 juli 2063 verwachten we niet noodzakelijk een hittegolf”, meldt het weerinstituut. “Dit is louter een illustratie van hoe ons weer er in de toekomst zou kunnen uitzien. Wat we wel kunnen verwachten, is dat hittegolven en zeer hoge temperaturen zich in toekomst regelmatiger zullen voordoen.”

