Waarom de sneeuw vandaag perfect is voor een sneeuwman

23 januari 2019

Wie zich deze woensdagmiddag creatief wil uitleven buiten, vindt daarvoor de perfecte "plaksneeuw". Hoe komt het dat die sneeuwballen zo makkelijk gerold raken vandaag?

Sociale media worden momenteel overspoeld door inventieve creaties van sneeuwmannen. Wie zelf al een poging waagde, merkt dat de sneeuw zich hier vandaag perfect toe leent. “De sneeuw is gevallen bij temperaturen rond het vriespunt,” legt weerman Frank Deboosere uit. “Daardoor zijn de sneeuwkristallen relatief groot en haken ze mooi in elkaar. Je krijgt dan zogenaamde “plaksneeuw”, die goed aan elkaar blijft kleven. De omstandigheden kunnen niet beter zijn voor kinderen op deze woensdagnamiddag. Ze zullen hele mooie sneeuwmannen kunnen maken.”

Een opmerkzaam wandelaar kan bij de eerste stappen op een sneeuwtapijt zelfs al horen of hij met “plaksneeuw” te maken heeft. Je hoort de sneeuwkristallen dan lichtjes kraken onder de voeten. “In Scandinavië kunnen doorwinterde wandelaars aan het geluid van de sneeuw zelfs inschatten hoeveel graden het ongeveer is,” weet Deboosere.

Valt sneeuw bij koudere of warmere temperaturen, dan wordt het lastiger om een sneeuwballengevecht op poten te zetten. “Bij temperaturen rond -3°C of -4°C zijn die sneeuwkristallen kleine bolletjes. Dat zorgt voor een veel minder luchtige structuur. Omgekeerd zorgen te warme temperaturen dat de sneeuw gaat smelten en je een papperige substantie krijgt.” Handschoenen aan en naar buiten dus voor optimale sneeuwpret vandaag, is de boodschap.