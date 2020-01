Waar komt eerste ‘sneeuw’ in Limburg plots vandaan? VTM-weerman legt uit HAA

22 januari 2020

13u39

Bron: VTM NIEUWS 2 Weernieuws Op verschillende plaatsen in Limburg lag er vanochtend een dun sneeuwtapijt. De term “industriesneeuw” gaat sindsdien over de tongen. Maar is dat ontegensprekelijk zo? Weerman David Dehenauw legt in VTM NIEUWS uit hoe de sneeuw is ontstaan.

Sneeuwvlokjes vielen deze ochtend zeer plaatselijk uit de lucht in de provincie Limburg. In delen van de Oosterkempen en Limburg, zoals in Brustem bij Sint-Truiden, zorgde dat op de speelplaats meteen voor veel plezier bij de schoolkinderen. Het ging niet om klassieke sneeuw, maar om industriesneeuw werd her en der gezegd.

Volgens weerman David Dehenauw hadden we vanochtend echter te maken met “uitgekristalliseerde mist”. “Dat bestaat uit heel kleine waterdruppeltjes die onderkoeld zijn door de vriestemperaturen”, zegt hij in VTM NIEUWS. “Die gaan samen klitten omdat de mist dicht is en ook al een tijdje hangt.” Er ontstaan zo sneeuwkristalletjes die zwaar genoeg zijn om te vallen. Tijdens hun val nemen ze nog meer onderkoelde waterdruppels op en groeien vervolgens uit tot grotere ijskristallen, aldus Dehenauw. Die vallen dan zoals sneeuw uit de lucht.

“Katalysator”

Dehenauw ontkent niet dat luchtvervuiling een rol kan spelen. “Luchtvervuiling is een katalysator”, aldus de weerman. Ofwel: “De vorming van dergelijke kristallen wordt bevorderd door stofdeeltjes.” Volgens de weerman doen de kaarten waarop de concentratie van het fijn stof in de lucht wordt weergegeven, vandaag echter niet vermoeden dat er meer luchtvervuiling is op de plaatsen die vanochtend onder een sneeuwtapijt wakker zijn geworden.

De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu meet vandaag gemiddeld 38 microgram fijn stof per kubieke meter. Pas vanaf 50 moet je oppassen met zware inspanningen. Dat is de informatiedrempel. Om echt van een smogalarm te spreken, moet er minstens 70 microgram fijn stof per kubieke meter worden gemeten.

“Geen echte sneeuw”

Dat de sneeuw helemaal onaangekondigd kwam, nuanceert de VTM-weerman. “We hadden gezegd dat er plaatselijk kans was op zeer lichte winterse neerslag. Dus helemaal onverwacht kwam het niet. Maar we kunnen het zelfs met de radar niet meten, omdat het valt uit een mistlaag die zeer laag bij de grond hangt. Een radarstraal zit veel hoger en gaat echte sneeuw meten die uit buienwolken valt, en dus niet uit gekristalliseerde mist”, legt de weerman nog uit.

Het fenomeen betekent niet dat Koning Winter nu in het land is. “Ik sluit niet uit dat we een van de komende dagen misschien nog eens uitkristallisatie van mist krijgen, maar dat is geen echte sneeuw. Ik verwacht dat zeker tot 5 februari niet, want het wordt opnieuw warmer vanaf het weekend”, besluit Dehenauw.