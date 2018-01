Waar blijft de zon? Op weg naar donkerste winter in een eeuw PhG/PhT

Bron: Eigen berichtgeving 1 Thinkstock Weernieuws We zijn hard op weg naar de somberste winter in een eeuw. Amper 14 uren scheen de zon sinds 1 december. Een normale winter telt 179 uren zon. En er is geen beterschap in zicht.

13 uren en 54 minuten. Meer zon hebben we deze winter nog niet gezien. December was al de somberste maand sinds 1934. De zon liet zich 10 uren en 31 minuten zien. Het nieuwe jaar brengt geen beterschap. Tot gisteren noteerde het KMI in Ukkel 3 uren en 23 minuten zon voor de maand januari. Normaal hebben we recht op 58 uren zon.

We stevenen daarmee af op een zeer sombere winter. “De reden? Steeds maar die aanvoer van vochtige lucht”, zegt KMI-weerman David Dehenauw.

