Vuurzee bedreigt Californische wijnstreek ADN

20u34

Bron: ANP 1 AFP Weernieuws Snel om zich heen grijpende natuurbranden hebben in het noorden van Californië veel bewoners op de vlucht doen slaan. De vuurzee bedreigt onder meer de bekende wijnstreken rond Napa en Sonoma Vally.

Wildfires burn neighborhoods in California's Napa and Sonoma counties, forcing residents to evacuate. https://t.co/mu11HwzrQk pic.twitter.com/5x4QL9WjQK ABC News(@ ABC) link

Honderden brandweerlieden zijn in de weer om te voorkomen dat duizenden woningen in vlammen opgaan. De gouverneur van de staat, Jerry Brown, heeft vandaag de noodtoestand uitgeroepen.

Lees ook Los Angeles geteisterd door zwaarste bosbranden in haar geschiedenis

Door de harde wind afgelopen nacht is de situatie in rap tempo verslechterd. In de buurt van de stad Santa Rosa is volgens de brandweer al meer dan 80 vierkante kilometer in de as gelegd. Lokale media meldden dat in het gebied verscheidene gebouwen zijn afgebrand. In veel districten bleven scholen en overheidskantoren dicht.

Ongewoon hoge temperaturen en ernstige droogte hebben de voorbije maanden het brandgevaar in grote delen van het westen van de VS vergroot.

Photo News

AFP

Photo News

AFP

AFP