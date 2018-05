Vulkaan op Sumatra barst uit mvdb

02 mei 2018

09u41

Bron: ANP 1 Weernieuws De vulkaan Marapi op het Indonesische eiland Sumatra is uitgebarsten. Dat gebeurde nadat al enkele dagen hogere activiteit was geregistreerd bij de berg in Midden-Java. Volgens de autoriteiten is er geen gevaar voor de bevolking.

De 2.885 meter hoge vulkaan spuwt as tot vier kilometer hoogte uit. In 1979 vielen voor de laatste keer doden door een uitbarsting van de Marapi. Toen kwamen zestig mensen om. Er zijn ongeveer 130 actieve vulkanen in Indonesië dat tot de zogenoemde Pacifische Ring van Vuur behoort.

Gunung Marapi di Tanah Datar Sumatera Barat kembali meletus dengan durasi 485 detik pada 2/5/2018 pagi. Asap kawah bertekanan kuat teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan tinggi 4000 meter di atas puncak kawah. Status tetap Waspada (level 2). pic.twitter.com/yAuiEiTPsG Sutopo Purwo Nugroho(@ Sutopo_PN) link

