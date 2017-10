Vrouw sterft in armen van haar man terwijl ze samen in zwembad schuilden voor meedogenloze vuurzee Karen Van Eyken

18u01

Bron: CNN, The Independent 92 AFP Weernieuws Ze waren ingesloten door vlammen en konden niet meer vluchten. Een wanhopig koppel uit Californië dook samen het zwembad in en hield zich daar urenlang schuil voor de oprukkende bosbrand. Maar het noodlot sloeg alsnog toe.

Armando en Carmen Berriz probeerden in het zwembad de hitte van de vuurzee die hen omringde, te doorstaan. Ze hielden enkel het hoofd boven water om te ademen. En dat hielden ze urenlang vol. Ze vochten om te overleven. Maar de hitte werd Carmen (75) te veel. Ze stierf in de armen van haar man.

Armando (76) liep meerdere brandwonden op maar wist uiteindelijk levend te ontkomen.

Photo News

Het koppel was 55 jaar getrouwd en verbleef samen met hun dochter, schoonzoon en de kleinkinderen in een huis op een heuvel in Santa Rosa om hun verjaardagen te vieren.

Maar rond middernacht zag schoonzoon Luis Ocon hoe een vuurzee hun vakantiewoning razendsnel naderde. In geen tijd stond hun voortuin in brand. In allerijl besloot de familie om te vluchten in drie verschillende wagens. Toen de schoonzoon met zijn gezin het dal had bereikt, beseften ze dat Armando en Carmen niet langer achter hen reden.

Photo News

Ocon probeerde nog rechtsomkeer te maken om zijn schoonouders te zoeken maar de vlammen versperden hem de weg. Hij sprak een brandweerman aan en die beloofde om uit te kijken naar het vermiste koppel.

Later bleek dat een omgevallen brandende boom de weg van Armando en Carmen had versperd. Ze besloten om weer naar de vakantie woning te rijden. "Hand in hand sprongen ze het zwembad in", aldus Ocon. Telkens het echtpaar even boven water kwam om naar adem te happen, probeerden Carmen en Armando om elkaar gerust te stellen. Rond zeven uur 's morgens verloor Carmen de strijd. Haar man bleef nog uren bij haar.

AFP

Toen de vuurzee langzaam maar zeker uitdoofde, vluchtte hij gewond de heuvel af.

Brandweerlieden informeerden het gezin Ocon over wat er was gebeurd was en in welk ziekenhuis ze Armando konden vinden. Voor Carmen kwam alle hulp te laat.

Photo News

De felle wind en extreme droogte zorgen al een week voor hevige bosbranden in Noord-Californië. Al meer dan 5.7000 gebouwen zijn in de vlammen opgegaan en zowat 100.000 mensen zijn geëvacueerd. De bosbranden hebben inmiddels 38 slachtoffers geëist.

Photo News

Photo News