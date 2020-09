Vroege winterprik met sneeuw in de Alpen PVZ

26 september 2020

15u53

Bron: DPA 0 Weernieuws Terwijl de storm Odette in onze contreien voor het betere onstuimige herfstgevoel zorgt, kunnen ze zich in Oostenrijk en Zwitserland al aan het maken van een sneeuwman wagen. Het sneeuwtapijt is te danken aan de combinatie van een plotse daling van de temperaturen en veel neerslag.

In Montana en Davos viel zo'n 25 centimeter sneeuw. Veel wegen en bergpassen zijn afgesloten, onder meer de Sint-Bernhardpas op 2.469 meter hoogte.

Op de Feuerkogel, in het Oostenrijkse gebied Salzkammergut, lag er zelfs 30 centimeter sneeuw op een hoogte van 1.618 meter. Ook in veel dalen lag een witte laag. Sneeuw op 1.000 meter hoogte of minder komt eind september niet zo vaak voor, aldus de Oostenrijkse meteorologische dienst ZAMG. De laatste keer was in 2011.

