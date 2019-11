Vrijdag bibberen bij amper 1°C, mogelijk ook eerste smeltende sneeuw in Vlaanderen Vandaag wisselvallig en fris met lichte sneeuw in de Ardennen mvdb

13 november 2019

06u28

Bron: Belga 8 Weernieuws Vandaag is het wisselvallig met buien die in de Ardennen nog steeds een winters karakter kunnen hebben. Tussendoor krijgen we ook droge perioden met opklaringen. De maxima liggen tussen 2 of 3 graden op de Ardense hoogten en 8 of 9 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.

Vannacht wordt het tijdelijk droger. Op het einde van de nacht neemt de bewolking toe vanaf het zuidwesten en verwachten we regen nabij de Franse grens. In de Ardennen kan dat lichte sneeuw zijn. Minima van 0 graden in de Hoge Venen tot 5 graden aan zee.



Een storing trekt morgen het land binnen vanaf de Franse grens. Het KMI verwacht dus perioden met neerslag die op de Ardense hoogten een winters karakter krijgen. Na de middag wordt het op de meeste plaatsen droger met enkele opklaringen. Maxima van 2 of 3 graden in de Hoge Venen tot 7 of 8 graden in Vlaanderen.



Vrijdag zorgt een depressie in onze omgeving, in combinatie met een aanvoer van vochtige lucht vanuit het oosten, voor zwaarbewolkt weer met perioden van neerslag. In de Ardennen wordt dat waarschijnlijk sneeuw of smeltende sneeuw maar ook op lagere hoogte in Vlaanderen kan er tijdelijk winterse neerslag (smeltende sneeuw) vallen. Het wordt erg fris met maxima van 1 tot 5 graden.



Zaterdag hangen er vaak wolken en is er vooral over het westen kans op enkele buien. Maxima van 3 tot 8 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind.

Zondag veel wolken maar grotendeels droog. Naar de avond toe vergroten de neerslagkansen vanaf het oosten met kans op wat smeltende sneeuw over Vlaanderen en sneeuw in de hoge Ardennen. Maxima van 3 tot 8 graden.

Maandag blijven de neerslagkansen aanwezig en overheerst de bewolking. Maxima rond 7 graden in Vlaanderen.

Dinsdag zou het droger worden met maxima van 2 tot 8 graden.