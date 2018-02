Vrij zonnig Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 20 februari Jill Peeters

20 februari 2018

17u00 0

Morgen is er zon, maar er zijn ook af en toe nog wolkenvelden die overschuiven, vooral in de namiddag. Maar tegen de avond klaart het opnieuw uit. Het blijft overal droog, en er staat een matige noordoostenwind. We komen uit een koude nacht, met overal echte vorst, en overdag komen de temperaturen uit op 5 of 6 graden. In Hoog-België is het kouder, met niet meer dan 1 of 2 graden.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN