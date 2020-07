Vrij warm weekend: maxima schommelen tussen 20 en 27 graden RL

18 juli 2020

06u49

Voor deze namiddag voorspelt het KMI wolken en opklaringen, met vermoedelijk meer zon in het westen en een lokaal buitje in het centrum of het oosten van het land. De maxima schommelen van 20 of 21 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het binnenland. De wind waait zwak en veranderlijk in Hoog-België en elders zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten.

Zaterdagavond en -nacht worden brede opklaringen verwacht en daarna hoge wolkensluiers vanaf het westen. Wat nevel of een lokale mistbank is mogelijk. Het blijft droog bij minima tussen 10 en 16 graden en een zwakke wind.

Zondag is het vrij warm met zon en achtereenvolgens hoge en middelhoge wolkenvelden. In de namiddag kunnen stapelwolken gevormd worden, vooral dan in het westen en het noordwesten van het land met kans op een bui. De maxima schommelen van 20 graden aan zee tot 27 graden in Belgisch Lotharingen. De wind is vaak zwak uit het westen tot zuidwesten en ruimt naar het noordwesten in de namiddag, toenemend naar matig.

In de nacht van zondag op maandag trekt een regenzone traag vanaf de kust over ons land. Tegen de ochtend zijn nog wat regen of enkele buien mogelijk in de zuidoostelijke landshelft, terwijl er elders opklaringen zijn. De minima schommelen tussen 12 en 15 graden.

Maandag verlaat de regenzone België via de Ardennen. Nadien wordt het droger maar frisser met opklaringen vanaf het westen. De dagen erop blijft het droog, rustig en vrij mooi.